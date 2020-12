© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul problema dei trasporti “ci stanno dando una grande mano i prefetti”. Lo ha detto la ministra per l’Istruzione Lucia Azzolina a “Mezz’ora in più”, su Rai tre. “Le più grandi criticità sono nelle grandi città, le misure devono essere territoriali anche per la riorganizzazione degli orari ma siamo a un ottimo punto", ha aggiunto.(Rin)