- “Se il 7 gennaio non dovessimo aprire farei una figuraccia? Non è un problema mio, è un problema del Paese. Mi gioco una partita di credibilità? Sono disposta a giocarla insieme a tutto il governo". Lo ha detto la ministra per l’Istruzione Lucia Azzolina a “Mezz’ora in più”, su Rai tre.(Rin)