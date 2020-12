Roma: controlli anti Covid, chiuso un club privé per assembramenti e irregolarità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un club privé è stato chiuso ieri sera dalle pattuglie della polizia locale di Roma Capitale: gli agenti hanno trovato all'interno del locale, nel quartiere Appio Latino, una decina di persone, identificate e sanzionate ai sensi della normativa a tutela della salute pubblica. Per il locale è scattata la chiusura e il gestore é stato perseguito per violazione delle disposizioni anti contagio e per altre irregolarità amministrative riscontrate nel corso dei controlli. Si tratta dell'ultimo degli interventi della polizia locale in questo fine settimana prefestivo, nel corso del quale il comando generale ha disposto un rafforzamento dei controlli con l'impiego di oltre 1.200 agenti in strada. Le verifiche hanno riguardato in modo particolare le aree soggette a possibili assembramenti, come le strade a maggior interesse commerciale. (segue) (Rer)