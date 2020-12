Roma: controlli anti Covid, chiuso un club privé per assembramenti e irregolarità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accertamenti mirati anche per verificare le segnalazioni di feste o eventi privati, soprattutto in orario serale e notturno, come avvenuto anche nella notte tra venerdì e sabato, durante la quale i caschi bianchi hanno eseguito un duplice intervento nel centro storico per eventi organizzati in due strutture ricettive. Nelle corso dei controlli svolti nelle serate di questo weekend sono stati rilevati circa 30 illeciti per inosservanza delle misure per la limitazione del contagio, che hanno riguardato anche il divieto di circolazione senza giustificato motivo dalle ore 22. (Rer)