Spagna: Unione lavoratori, evitare precarietà dei contratti di lavoro natalizi

- L'Unione generale dei lavoratori (Ugt) spagnola ha chiesto che i contratti di lavoro stipulati per le vacanze natalizie siano "siano lontani dalla precarietà e dalla provvisorietà" e attenti alla salute dei lavoratori in modo che l'occupazione sia "sufficientemente stabile e di qualità" per affrontare la ripresa economica con una prospettiva "socialmente più giusta". Il sindacato ha evidenziato che quest'anno è stato totalmente segnato dalla crisi del coronavirus, dove la precarietà ha colpito tutti i settori rendendo necessario mettere in campo un massiccio scudo sociale per proteggere i più vulnerabili. In questo senso, vede come "essenziale" l'abrogazione della riforma del lavoro del 2012 varata dal Partito popolare (Pp), dal momento che "ha portato solo a più licenziamenti, più instabilità del lavoro, più frodi nelle assunzioni e più straordinari non pagati", è l'accusa dell'Utg. L'organizzazione sindacale ha poi sottolineato che i posti di lavoro creati durante i mesi di dicembre e gennaio si caratterizzano per essere "totalmente precari e temporanei" con una durata media da pochi giorni a massimo alcuni mesi. "Questo significa che gli assunti non hanno alcuna tutela contro la disoccupazione e sono più a rischio di subire incidenti sul lavoro", ha sottolineato l'Ugt. Pertanto, è urgente" che le politiche del lavoro per il 2021 debbano essere "espansive" e che le buone condizioni di impiego "diventino una caratteristica del mercato del lavoro spagnolo.(Spm)