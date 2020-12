Usa: Biden “non parlerà delle indagini su suo figlio con futuro procuratore generale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, non discuterà delle indagini federali su suo figlio Hunter con alcun candidato al ruolo di procuratore generale. Lo ha assicurato la sua portavoce Jen Psaki in un’intervista rilasciata questa mattina a “Fox News”. “Sarà compito del futuro capo del dipartimento di Giustizia decidere come gestire le indagini”, ha aggiunto la Psaki spiegando che tuttavia la nomina del futuro procuratore generale non è attesa a stretto giro di posta. La portavoce ha ricordato come restino ancora aperte diverse caselle nella futura amministrazione, inclusi gli incarichi dei segretari del Lavoro e dell’Istruzione. “Abbiamo ancora un po’ di strada da fare, ma vogliamo fare in modo che il processo funzioni come dovrebbe. Questo significa anche avere un dipartimento di Giustizia che funzioni indipendentemente dal procuratore generale che lo guiderà”, ha spiegato Psaki. (segue) (Nys)