Usa: Biden “non parlerà delle indagini su suo figlio con futuro procuratore generale” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hunter Biden ha anche fatto affari con il magnate cinese del petrolio Ye Jianming e con un socio di quest’ultimo, Patrick Ho, condannato a New York nel 2018 per aver tentato di corrompere funzionari in Ciad e in Uganda. Un altro partner d’affari del figlio del futuro presidente degli Stati Uniti, Devon Archer, è stato condannato nello stesso anno per truffa. È da una revisione delle indagini nei confronti di quest’ultimo (per il quale è stata confermata il mese scorso la condanna, precedentemente annullata in appello) che, secondo le fonti, sarebbe partito il nuovo filone dell’inchiesta nei confronti di Hunter Biden. Le indagini, incentrate su pagamenti ricevuti da quest’ultimo, si sono incrociate con quelle parallelamente in corso nel Delaware. Altri problemi fiscali per Hunter Biden sono venuti alla luce a luglio, quando il Distretto di Columbia ha preteso il pagamento di 453 mila dollari di tasse statali non pagate, conto poi regolarmente saldato. L’altro caso ruota attorno all’azienda ospedaliera Americore Health, che gestisce diverse cliniche in zone rurali del Paese e di cui in passato Hunter Biden si sarebbe definito “responsabile” (a testimoniarlo ci sarebbero biglietti da visita finiti al centro di un caso civile in Tennessee). Lo scorso gennaio, l’Fbi ha effettuato un blitz in un ospedale di Americore a Ellwood City, in Pennsylvania: la struttura è in bancarotta e gli agenti hanno individuato diverse irregolarità nei conti. Non è chiaro tuttavia a che titolo sia coinvolto James Biden. (segue) (Nys)