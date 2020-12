Usa: Biden “non parlerà delle indagini su suo figlio con futuro procuratore generale” (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hunter Biden era già finito lo scorso ottobre al centro di un caso di campagna elettorale quando il tabloid “New York Post” ha pubblicato email che suggerivano affari poco chiari condotti dal 50enne in Ucraina e in Cina. I documenti erano finiti nelle mani di Rudy Giuliani, avvocato personale del presidente uscente Donald Trump, dopo essere rimasti per mesi in un centro di riparazione computer del Delaware. Le email hanno sollevato un polverone anche per la decisione di Facebook e Twitter di limitare la condivisione dell’articolo del “New York Post”, spingendo esponenti del Partito repubblicano e della Casa Bianca a parlare apertamente di “censura”. Nonostante i duri attacchi di Trump verso la sua famiglia, Joe Biden è riuscito a vincere le elezioni dello scorso 3 novembre. I sospetti legati a suo figlio continuano tuttavia ad accompagnare il percorso del presidente eletto nel periodo della transizione. “Mio figlio e la mia famiglia non saranno coinvolti in alcun affare, in alcuna impresa che sia in conflitto o che appaia in conflitto con la mia presidenza”, ha dichiarato proprio nei giorni scorsi Joe Biden. (Nys)