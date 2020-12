Covid: arrivi nel Lazio da Regno Unito, positivi allo Spallanzani per studiare variante virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata attivata con l’Usmaf (Ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera) e Aeroporti di Roma la procedura di sorveglianza e controllo per i voli in arrivo dal Regno Unito, insieme alle equipe Uscar. Eventuali positivi saranno trasferiti allo Spallanzani per effettuare il monitoraggio e per studiare l’eventuale variante del virus. Lo rende noto l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato sul portale Salute Lazio. (Rer)