Legge Bilancio: Aresta (M5s), grazie a nostro emendamento nuove assunzioni nella Difesa

- "Dopo aver inserito nel dl Agosto un provvedimento per l'assunzione di 315 dipendenti civili all'Arsenale di Taranto, abbiamo appena fatto passare un emendamento" alla manovra, "a mia firma, che prevede altre 431 assunzioni di unità di personale anche per gli arsenali, le basi navali, i poli, gli stabilimenti di lavoro e i centri tecnici militari presenti sul territorio nazionale. L'avevamo promesso, abbiamo mantenuto la parola data". Lo dichiara in una nota Giovanni Luca Aresta, deputato del Movimento 5 stelle e capogruppo in commissione Difesa. "Siamo soddisfatti che anche le altre forze di maggioranza abbiano condiviso l'importanza di questo emendamento. Non possiamo voltare le spalle ad un settore così strategico per il Paese", sottolinea il deputato. (Com)