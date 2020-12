Albania-Kosovo: presidente Osmani, lavorare insieme per integrazione euro-atlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Albania e Kosovo devono lavorare l'uno a fianco dell'altro come due Stati sovrani ma con uno spirito unito che nessuno è mai stato in grado di sconfiggere. Lo ha dichiarato la presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani, nel suo discorso al Parlamento di Tirana durante la sua visita di questi giorni in Albania. Osmani ha invitato le autorità albanesi a lavorare per l'integrazione europea del Kosovo. "Dimostriamo al mondo che possiamo avere e avremo successo", ha affermato la presidente kosovara riaffermando la volontà di proseguire verso l'integrazione euro-atlantica. "Trasformiamo le nostre differenza in forza per fare andare avanti i nostri Paesi", ha aggiunto Osmani osservando che "ogni barriera alle comunicazioni" va contro lo spirito della libertà di movimento e delle relazioni inter-albanesi. (Kop)