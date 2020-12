Albania-Kosovo: premier Rama riceve presidente Osmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente ad interim del Kosovo, Vjosa Osmani, ha incontrato oggi a Tirana il primo ministro albanese Edi Rama. In precedenza Osmani, che è anche anche presidente del parlamento, ha incontrato l'omologo Gramoz Ruci, prima di intervenire nell'aula del legislativo albanese con un discorso. "Albania e Kosovo devono lavorare l'uno a fianco dell'altro come due Stati sovrani ma con uno spirito unito che nessuno è mai stato in grado di sconfiggere", ha dichiarato Osmani. La presidente kosovara ha invitato le autorità albanesi a lavorare per l'integrazione europea del Kosovo. "Dimostriamo al mondo che possiamo avere e avremo successo", ha affermato la presidente kosovara riaffermando la volontà di proseguire verso l'integrazione euro-atlantica. "Trasformiamo le nostre differenza in forza per fare andare avanti i nostri Paesi", ha aggiunto Osmani osservando che "ogni barriera alle comunicazioni" va contro lo spirito della libertà di movimento e delle relazioni inter-albanesi. (segue) (Alt)