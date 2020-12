Balcani: Scalfarotto a "Nova", l'Ue è l'unico strumento che può stabilizzare la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea è l’unico strumento che può stabilizzare la regione dei Balcani occidentali e, di conseguenza, tutto il continente. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri, Ivan Scalfarotto, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. “Noi italiani siamo convintissimi assertori della necessità che i Balcani occidentali, o come io preferisco chiamarli Europa sud orientale, diventino parte dell’Ue. Credo che questo cammino debba essere portato a termine. Non esiste un’Europa pacifica e prospera se i Balcani occidentali non sono pacificati e prosperi. Quel crogiolo di etnie e culture è sempre in equilibrio precario e quella precarietà si può facilmente infettare a tutto il continente. L’unico strumento per stemperare queste tensioni è l’Ue che può diventare il vero fattore stabilizzante”, ha spiegato Scalfarotto. Inoltre, secondo il sottosegretario, non bisogna dimenticare la vicinanza geografica. “Sono al di là dell’Adriatico. Quando parlo con il primo ministro albanese, Edi Rama, parla italiano come noi. Sono persone con un’educazione improntata alla nostra cultura. Io ricordo l’esodo di massa degli albanesi ma oggi la comunità albanese è una delle meglio integrata in Italia. Ma penso anche alle nostre imprese in Albania: Confindustria Albania con il suo presidente Sergio Fontana fa un gran lavoro nel Paese. Penso al ruolo di Kfor, missione della Nato che guidiamo, e al suo ruolo stabilizzante in Kosovo. Penso che ci sia un interesse strategico e penso che l’Italia debba essere presente in quel quadrante”, ha dichiarato Scalfarotto. (segue) (Les)