Roma: Mattia (Pd Lazio), solidarietà e vicinanza a 17enne molestata a Valmontone

- "Rimango molto colpita, tra sentimenti di rabbia e profondo dispiacere, dalla notizia delle molestie sessuali ai danni di una giovane ragazza e dell'arresto dei tre uomini avvenuto nella mia città". Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Politiche giovanili del Consiglio regionale del Lazio, Eleonora Mattia (Pd). "Principalmente, esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà alla ragazza e lo faccio prima come donna e poi come rappresentante delle Istituzioni. Mi inquieta - aggiunge Mattia - pensare alla sua paura e al suo terrore dopo essersi accorta di essere seguita nel buio appena scena dal treno e ringrazio l'uomo che ha attirato l'attenzione dei tre malintenzionati, spegnendo i loro impulsi animali. La rabbia prevale su qualsiasi sentimento anche se apprendiamo che i tre criminali sono stati prontamente assicurati alla giustizia, grazie all'intervento immediato degli agenti della polizia di Stato a cui va tutto il mio più sentito ringraziamento. Mi auguro - aggiunge la consigliera regionale - che la giustizia faccia adesso puntualmente il suo corso e che non ci siano sconti di sorta nei confronti di questi soggetti". (segue) (Com)