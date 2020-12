Roma: Mattia (Pd Lazio), solidarietà e vicinanza a 17enne molestata a Valmontone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione Politiche giovanili del Consiglio regionale del Lazio, Eleonora Mattia (Pd) rivolge ancora il suo pensiero "alla ragazza e mi metto a sua disposizione - afferma Mattia - per qualsiasi cosa possa esserle di aiuto e di conforto in questo terribile momento: deve sapere che non è sola e che la sua comunità e le Istituzioni, tutte, le sono vicine. La città di Valmontone ha sempre rivolto attenzione alle donne e si è sempre impegnata per difendere le loro fragilità: lo ha fatto con l'apertura del centro antiviolenza e casa rifugio 'La Ginestra' e del centro di ascolto 'Il filo di Arianna' e, qualche anno fa, con l'approvazione della delibera '365 giorni contro la violenza sulle donne', promossa quando avevo l'incarico di vicesindaca, che prevede, tra le altre iniziative, anche la costituzione di parte civile del Comune di Valmontone a fianco della vittima e un sostegno per le spese legali. Da questa mattina, sono in contatto con le forze dell'ordine, con il sindaco Alberto Latini e con l'assessora alle Politiche sociali, Floriana Nardecchia, che stanno seguendo passo passo tutta la vicenda", conclude Mattia. (Com)