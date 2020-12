Legge Bilancio: Villarosa (M5s), bene innalzamento di "Resto al Sud" ai 55 anni, misura importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie agli interventi del M5s sul programma di investimenti Resto al Sud, con la legge di Bilancio del precedente anno abbiamo aumentato il contributo a fondo perduto al 50 per cento ed il limite di età per l'accesso al beneficio a 45 anni". Lo dichiara in una nota il sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa. "Con l'approvazione del nuovo emendamento del collega M5s Sodano, che ringrazio - afferma Villarosa - abbiamo aumentato il limite di età a 55 anni. Questa importante misura attesa da anni consentirà a molte persone in difficoltà lavorativa, aggravata dalle spiacevoli conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica, di ricevere nuove occasioni professionali ed imprenditoriali".(Com)