Milano: Roggiani (Pd), sciacallaggio destre non serve a nessuno, sindaco già al lavoro

- "A poche ore dalla drammatica aggressione mortale nei pressi della stazione Centrale, destra e Lega - come al solito - si stanno lanciando in dichiarazioni allarmistiche e avventate, ancora prima che siano definiti i contorni della vicenda, descrivendo Milano come la capitale del crimine". Lo afferma in una nota la segretaria metropolitana del Partito democratico di Milano Silvia Roggiani sottolineando che "se la destra, come è evidente, ha deciso di utilizzare quando accaduto per fare campagna elettorale, lo faccia almeno con dati statistici alla mano e aspettando di conoscere i dettagli del tragico fatto. In queste ore l'attenzione è massima e il sindaco Sala ha già annunciato un incontro con il Prefetto per destinare, se necessario, ulteriori Forze dell'Ordine a presidio". "Quanto accaduto è certamente grave e sconvolgente - prosegue l'esponente dem - soprattutto perché c'è stata una vittima, per la quale esprimiamo vicinanza e cordoglio alla sua famiglia, ma c'è ancora da appurare se si sia trattato di un tentativo di rapina terminata tragicamente o di un'altra fattispecie. Attendiamo con fiducia il lavoro degli inquirenti, che stanno agendo con massimo impegno e celerità, prima di esprimerci in qualsiasi direzione. Questo sciacallaggio non serve a nessuno, men che meno a Milano e ai milanesi".(Com)