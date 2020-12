Libia: la forza Reda passa sotto la guida di Sarraj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forza di deterrenza speciale (Reda) del Governo di accordo nazionale (Gna), specializzata nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, risponderà direttamente e sarà dipendente dall’esecutivo di Tripoli guidato da Fayez al Sarraj, uscendo dalla linea di comando del ministero dell’Interno di Fatti Bashagha. E’ quanto stabilito da un decreto del Gna, citato dal sito informativo libico “Al-Saa 24”. Secondo la normativa, la Reda diventerà “un’agenzia” per la deterrenza impegnata nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata e sarà guidata da Abdul Raouf Kara. La nuova Reda sarà un’entità giuridica e avrà una responsabilità finanziaria indipendente. La sede principale della Reda sarà a Tripoli e le filiali saranno create su proposta del capo dell’agenzia con l’avallo del presidente del consiglio di presidenza. L’emittente libica “Libya 24” definisce la decisione del Gna come “un nuovo capitolo del conflitto in atto e non più nascosto” tra Sarraj e il ministro dell’Interno Bashagha. Inoltre, rappresenta un tentativo da parte di Sarraj di “apparire davanti alla comunità internazionale come l’uomo forte e il futuro alleato”. (segue) (Lit)