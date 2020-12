Libia: la forza Reda passa sotto la guida di Sarraj (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito vicino al generale Khalifa Haftar “Al Marsad” annuncia la notizia con un articolo intitolato “Sarraj lima le unghie di Bashagha, cercando di rafforzare la sua influenza sul potere”. La Reda, spiega il sito, “è considerata un’unità esclusiva a Tripoli nelle mani di Bashagha per colpire i suoi avversari”. Negli ultimi mesi, dopo l’annuncio di Sarraj di cedere l’incarico, il ministro dell’Interno originario di Misurata ha dato il via a diverse iniziative, tra cui la visita al Cairo e a Parigi La decisione del Gna, inoltre, benché sia stata emanata il primo settembre scorso è rimasta ignota fino a oggi. Proprio in quei giorni convulsi di fine agosto e inizio settembre, il Gna ha deciso di sospendere Bashagha e di metterlo sotto indagine circa gli ordini rivolti alla sicurezza durante le manifestazioni contro la corruzione a Tripoli. Successivamente il 3 settembre, Bashagha è stato audito nella sede del Gna per poi essere riammesso in servizio. Nel periodo di “sospensione” Bashagha ha anche effettuato un viaggio in Turchia incassando il sostegno di Ankara, e al ritorno a Misurata è stato accolto nell'aeroporto con tutti gli onori da parte degli ufficiali della sicurezza locale. (Lit)