Governo: M5s, nessuna disponibilità su ipotesi rimpasto

- La tesi "riportata da alcuni quotidiani, oggi così come nei giorni scorsi, secondo la quale il Movimento 5 stelle sarebbe disponibile ad aprire al rimpasto e a cambiare alcuni membri della sua squadra di governo è, appunto, una tesi. A suffragarla non c'è alcun elemento". E' quanto si legge in una nota del M5s. Il Movimento, prosegue la nota, "ha già più volte chiarito ufficialmente la sua unica posizione su questo tema. L'ultima occasione utile è stato l'incontro di alcuni giorni fa con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il quale il capo politico Vito Crimi ha espresso a nome del Movimento una chiara contrarietà rispetto a ipotesi di rimpasto e piena soddisfazione nei confronti della squadra 5 stelle". (Com)