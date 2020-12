Nepal: proteste in diverse zone del Paese dopo lo scioglimento della Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di cittadini del Nepal sono scesi in piazza in diverse zone del Paese per protestare contro lo scioglimento della Camera dei rappresentanti, uno dei rami del parlamento, deciso oggi dalla presidente Bidya Devi Bhandari su richiesta del premier Sharma Oli. Lo riferisce il quotidiano “Katmandu Post”. Nella capitale diverse organizzazioni affiliate al Partito comunista del Nepal hanno organizzato una marcia di protesta contro la decisione. Secondo i manifestanti, lo scioglimento della Camera è una decisione “incostituzionale, non democratica e autoritaria”. Nel frattempo le autorità hanno rafforzato le misure di sicurezza a Katmandu. (segue) (Inn)