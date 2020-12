Nepal: proteste in diverse zone del Paese dopo lo scioglimento della Camera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia dello scioglimento della Camera dei rappresentanti e della convocazione di nuove elezioni potrebbe avere importanti ripercussioni anche sul posizionamento internazionale del Nepal. Secondo gli osservatori, la Cina aveva quest’anno sottratto il proprio iniziale appoggio al premier Oli con l’obiettivo di mantenere unito il Partito comunista nepalese. Sulle trattative in seno al partito si era particolarmente spesa l’ambasciatrice cinese a Katmandu, Hou Yanqi, la quale sarebbe stata tuttavia estromessa dai colloqui dallo stesso premier Oli, convinto di poter “gestire i problemi all’interno del suo partito senza l’aiuto di altri Paesi”. Stando a fonti di “Hindustan Times”, la Hou avrebbe però continuato a incontrare i leader del Partito comunista nepalese in queste ultime settimane, in particolare Dahal e Nepal, valutando la possibilità per la forza politica di far cadere Oli e di promuovere alla guida del governo il vice premier Bamdev Gautam. L’odierna mossa di Oli, tuttavia, sembra vanificare gli sforzi di Pechino. (Inn)