Legge Bilancio: Mancini (Pd), via libera a tavolo istituzionale per Giubileo

- La norma approvata in commissione Bilancio alla Camera "in modo pressoché unanime per l'istituzione di un tavolo di coordinamento istituzionale preparatorio del Giubileo 2025 è un fatto positivo per Roma e per l'Italia". Lo afferma, in una nota, Claudio Mancini, deputato del Partito democratico e membro della commissione Bilancio di Montecitorio. "Considero molto positivo – continua Mancini - il coinvolgimento del parlamento nella cabina di regia sin dalla predisposizione del piano degli interventi e degli eventi da pianificare per far arrivare la Città preparata ad un appuntamento così importante sul piano simbolico per il ruolo e l'immagine di Roma nel mondo. Alla Capitale serve un patto tra le forze politiche e sociali che definisca prima delle prossime elezioni gli investimenti per la città e la sua area metropolitana da effettuare con il Recovery Fund e gli altri strumenti di investimento pubblico e privato". (com)