Roma: assessore Patrimonio, Raggi da anni contro poteri forti, ora sostenerla altri 5 anni

- Virginia Raggi da anni, "oltre a ricostruire dalle fondamenta una città spolpata e abbandonata, lotta, a denti stretti, contro poteri forti e squallidi che in lei vedono l’ultimo ostacolo alla restaurazione palazzinara". Ora bisogna sostenerla per altri 5 anni. Lo scrive su Facebook l'assessora al Patrimonio e alle politiche abitative di Roma Capitale Valentina Vivarelli. "Non la vogliono quelli abituati a chiamare in Campidoglio per farsi snellire le pratiche. Non la vuole certa stampa che ha da subito puntato sulla vita breve del suo mandato. Non la vogliono a destra perché troppo attenta alle minoranze. Non la vogliono a sinistra perché la legalità è sacrosanta, ma solo se riguarda Berlusconi e compagni di merende - aggiunge l'assessore -. Non la vuole chi ha sempre coltivato il suo orticello e non capisce perché adesso debba rispettare delle regole che prima di Virginia non erano scritte. Come ha potuto, questa piccola grande donna, resistere al fuoco incrociato di tutto lo stivale? Com’è possibile che nonostante tutto non abbia mollato Perché quello che non l’ha abbattuta l’ha fortificata", sottolinea Vivarelli. (segue) (Rer)