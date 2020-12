Roma: assessore Patrimonio, Raggi da anni contro poteri forti, ora sostenerla altri 5 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che non ha fermato Raggi "le ha dato maggiore slancio - continua l'assessore Vivarelli -. Quello che è riuscita a superare in questi anni di trincea le ha tolto ogni remora e indecisione nei confronti di ciò che è necessario fare. Il mandato si è presto trasformato in una missione che assorbe completamente, perché gli obiettivi sono giganti e l’unica possibilità di continuare a perseguirli è quella di attaccarsi ad ogni risultato per dare un senso alla fatica. Ora tocca a tutti quelli che credevano, credono e ancora sperano in un cambiamento radicale, sostenerla e darle forza per altri cinque anni. Il sistema era granitico, quasi inattaccabile, ma trovata la falla, varcata la crepa, superata l’entrata, tutto può diventare possibile. Gli scettici, pessimisti, contro-rematori, soloni, lecchini e mariuoli, alla fine, dovranno riconoscere a Virginia la forza di volontà ed il coraggio di mettersi contro tutto e tutti per tener fede ad un impegno preso soprattutto con chi non ha nessun potere. Adesso ricominciate pure ad attaccarla, come avete sempre fatto; ci darete ancor più voglia per tirare dritto e tanta forza in più per non mollare mai", conclude l'assessore. (Rer)