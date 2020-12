Venezuela: ministra Esteri Spagna, sostenere accordo politico tra regime ed opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Venezuela bisogna continuare a sostenere un accordo politico tra il regime e l'opposizione ed è su questo che vogliamo porre l'accento nei prossimi mesi. Lo ha affermato la ministra degli Esteri spagnola, Arancha González Laya, in un'intervista televisiva a "La Sexta", spiegando che la posizione del governo spagnolo è la stessa dell'Unione Europea. In merito alle discrepanze con il vicepremier e leader di Unidas Podemos, Pablo Iglesias, su alcuni temi come l'aumento del salario minimo interprofessionale e il decreto contro gli sfratti, la ministra ha dichiarato di non credere che il vicepremier farà un'opposizione interna" all'esecutivo. "Ciò che conta in un governo è ciò che si fa al di là delle posizioni", ha evidenziato. Alla domanda sulla situazione del re emerito Juan Carlos, ha ricordato l'ex monarca "ha detto chiaramente che è a disposizione di qualsiasi autorità che gli chieda spiegazioni" esprimendo un giudizio molto positivo su Felipe Vi è impegnato ad esercitare il suo ruolo in modo "assolutamente dignitoso". (Spm)