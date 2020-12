Manovra: Bordonali (Lega), approvato nostro emendamento da 10 milioni per metro Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Miracolo della Lega. Approvato il nostro emendamento alla Manovra per potenziare la linea M1 di Brescia. Grazie al pressing del collega Garavaglia, mio personale e di tutto il nostro gruppo parlamentare alla Camera, il parere inizialmente contrario del governo alla nostra proposta, che prevede 10 milioni di euro a decorrere dal 2021 da destinare all'opera, è diventato favorevole". Lo afferma in una nota la deputata bresciana della Lega Simona Bordonali, prima firmataria dell'emendamento approvato in cui esprime "grande soddisfazione per questa misura per il traporto locale bresciano e fondamentale per il rilancio di tutte le attività del nostro territorio. Dalla Lega, i fatti. Le chiacchiere le lasciamo al sindaco e al Pd bresciano, impegnati in inutili polemiche contro Regione Lombardia invece di impegnarsi a trovare soluzioni concrete e condivisibili".(Com)