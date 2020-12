Lazio: Regione, con Anci per sensibilizzare Comuni su buoni spesa anche per prodotti agricoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli assessori della Regione Lazio, Alessandra Troncarelli e Enrica Onorati, hanno scritto una lettera al presidente dell'Anci, Riccardo Varone, per sensibilizzare i comuni del Lazio all'uso dei buoni spesa per l'acquisto dei prodotti agricoli e agroalimentari del Lazio, attraverso le singole amministrazioni comunali. E' quanto si legge in una nota congiunta Regione Lazio e Anci Lazio. "Come Regione Lazio - dichiara l'assessore alle politiche sociali, welfare ed enti locali, Alessandra Troncarelli - abbiamo voluto fortemente intervenire per rifinanziare la misura dei "Buoni spesa", in favore delle famiglie che si trovano, a causa del prolungarsi della crisi sanitaria, in condizione di particolare difficoltà. Gli ulteriori 15 milioni di euro potranno essere utilizzati dai Comuni per finanziare l'acquisto dei beni di prima necessità, anche attivando accordi con catene di distribuzione alimentare, con singoli esercizi di distribuzione e/o produzione alimentare ma anche con fattorie sociali, imprese agricole sociali ed empori solidali". (segue) (Com)