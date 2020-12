Lazio: Regione, con Anci per sensibilizzare Comuni su buoni spesa anche per prodotti agricoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo deciso di scrivere - aggiunge l'assessore Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali, Enrica Onorati - una lettera congiunta al presidente dell'Anci Lazio, Riccardo Varone, consapevoli della sua grande sensibilità, per stimolare i Comuni ad acquistare prodotti agricoli e agroalimentari del Lazio, nell'ambito della possibilità di stipulare accordi per il reperimento di provviste alimentari. Con l'auspicio che una tale portata di acquisti pubblici possa produrre effetti positivi anche sul mercato e sulle nostre filiere produttive regionali, assicurando, al tempo stesso, un approvvigionamento di prossimità, sostegno reciproco e genuinità dei prodotti, fondamentale per una sana e corretta alimentazione. Favorendo gli acquisti nell'ambito della filiera produttiva agroalimentare regionale potremmo cogliere un duplice risultato: quello prioritario e imprescindibile di aiuto alle famiglie in condizioni di indigenza e, al tempo stesso, un supporto al lavoro e alla produzione del nostro comparto agricolo regionale. Sono sicura che le amministrazioni locali della nostra regione, attente al tema del sostegno ai produttori e al made in Lazio, sapranno testimoniare il proprio impegno e saper fare la differenza". (segue) (Com)