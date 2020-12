Lazio: Regione, con Anci per sensibilizzare Comuni su buoni spesa anche per prodotti agricoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accolgo con estrema positività la comunicazione arrivatami dalle assessore Onorati e Troncarelli - commenta il presidente Anci Lazio Riccardo Varone -. I 'buoni spesa' possono essere l'occasione per sostenere con forza tutte quelle attività che fanno parte della filiera agroalimentare regionale. Anci Lazio si farà dunque portavoce di questa iniziativa con una campagna di comunicazione verso i Comuni del Lazio, che sia promotrice di acquisti di prodotti del Km 0 o a denominazione geografica, di qualità o tradizionale della regione. Un gesto che può fare la differenza concreta in un momento in cui non solo le famiglie ma anche gli stessi produttori si trovano in profonda difficoltà, con il rischio che quegli stessi prodotti e quella stessa filiera possano subire gravissimi danni a discapito di una tradizione che deve essere custodita e tramandata". (Com)