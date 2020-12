Covid: nuova variante, anche l'Austria annuncia sospensione voli dal Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Austria ha deciso di vietare tutti i voli dal Regno Unito per evitare la diffusione della nuova variante del Covid-19 individuata nei giorni scorsi nell'Inghilterra sud orientale. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Apa". L'Austria è il quarto paese dell'Unione europea ad annunciare questa misura, subito dopo l'Italia, e come fatto nelle scorse ore da Belgio e Paesi Bassi. Secondo quanto annunciato ieri in conferenza stampa dal premier britannico Boris Johnson, la città di Londra e l'Inghilterra sud orientale saranno sottoposte ad una nuova serrata "simile a quella dello scorso novembre". Johnson ha ammesso che il virus si sta diffondendo "più rapidamente di quanto atteso" a Londra e nell'Inghilterra sud orientale in quella che sembra "una nuova variante del virus di cui abbiamo parlato in precedenza". Riguardo la nuova variante del virus, il premier britannico ha affermato che "non ci sono prove che causi maggiori sintomi o mortalità" ma che la sua diffusione sta avvenendo con molto rapidità anche del 70 per cento maggiore. "C'è ancora molto che non sappiamo", ha dichiarato ancora il premier precisando che non si sa se il vaccino possa essere meno efficace contro la nuova variante del virus. "Ma ce ne è abbastanza per sapere che dobbiamo agire ora", ha detto. (Res)