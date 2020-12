Legge Bilancio: Villarosa, ai Comuni completamento ricostruzione sisma Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato un emendamento alla legge di Bilancio che "consente di distribuire le somme residue da liquidare e già assegnate, in materia di completamento della ricostruzione post sisma Campania, delegando ai singoli Comuni le competenze di programmazione e controllo delle somme residue, ivi comprese quelle ancora disponibili sulle contabilità speciali dei singoli comuni". Lo afferma, in una nota, il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa. "Le somme a disposizione e già stanziate con decreti del ministero dei trasporti e con delibere Cipe superano i 73 milioni di euro, a cui si aggiungono quelle ancora disponibili presso le contabilità speciali ancora aperte - aggiunge -. Con questa norma sarà più facile erogare le risorse a disposizione per il completamento della ricostruzione". (com)