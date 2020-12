Legge Bilancio: Buschini (Pd), bene fondi per contrasto de-industrializzazione provincia Frosinone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione dell'emendamento in commissione Bilancio alla Camera che destina fondi, anche per la Provincia di Frosinone, per il contrasto della de-industrializzazione dei territori della ex cassa del mezzogiorno è senz'altro una notizia positiva". Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini (Pd). "Il deputato Mancini, firmatario dell'emendamento insieme all'onorevole Segneri, aveva annunciato questo provvedimento al webinar operativo organizzato dalla presidenza del Consiglio regionale del Lazio. Il ministero per il Sud e la Coesione territoriale gestirà una prima dotazione di 135 milioni per bandi, destinati ai Comuni, rivolti al tessuto imprenditoriale. Una notizia importante - conclude Buschini - per i territori che, più di altri, stanno pagando caro il prezzo della crisi economica generata dalla pandemia".(Com)