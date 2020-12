Ambiente: ricerca Novamont- Està, Milano più grande città europea con raccolta porta a porta dei rifiuti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i rifiuti urbani, una buona raccolta differenziata permette di migliorare i processi di riciclo dell'umido e produrre nuovi prodotti a valore aggiunto. Nel 2020 il tasso di raccolta differenziata gestita da AMSA, società del Gruppo A2a, a Milano è arrivato al 63 per cento e tra le esperienze recenti più significative che hanno permesso di raggiungere questo risultato vengono citati il miglioramento della raccolta dell'umido nei mercati settimanali scoperti (2.500 tonnellate, per un risparmio di 420 tonnellate di CO2) e i progetti di mediazione linguistico-culturale per migliorare la raccolta negli esercizi etnici di ristorazione. Per quel che riguarda il recupero delle eccedenze, la ricerca ha rilevato come sia questo il fronte su cui si concentrano la maggior parte delle azioni della Food Policy: la diffusione degli Hub di Quartiere contro lo spreco alimentare (nel 2019 quello di Via Borsieri ha redistribuito 77 tonnellate di cibo a 3.950 persone, di cui 1.480 minori, con un risparmio di 170-240 tonnellate di emissioni di CO2); le donazioni delle mense scolastiche servite da Milano Ristorazione (59 tonnellate di pane e 79 tonnellate di frutta recuperati nel 2018, per un totale di 83 tonnellate di emissioni di CO2 evitate) e del Mercato Ortofrutticolo di SoGeMi (1.500 tonnellate recuperate nel 2019 per 590 tonnellate di emissioni di CO2 evitate); le attività promosse dall'associazione Recup nei mercati scoperti (54 tonnellate recuperate nel 2019, equivalenti a 21 tonnellate di emissioni di CO2 evitate). (segue) (Com)