Ambiente: ricerca Novamont- Està, Milano più grande città europea con raccolta porta a porta dei rifiuti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricerca dà infine ampio spazio all'analisi sui fanghi da depurazione delle acque reflue, sia su Milano sia sulla Città Metropolitana. In particolare vengono esaminati i processi produttivi, le quantità e i destini dei fanghi generati sia da MM nei due depuratori di Milano (59mila tonnellate di fanghi nel 2019, destinati all'agricoltura o a vettore energetico, senza ricorso allo smaltimento in discarica) sia da Gruppo CAP nei 40 depuratori della Città Metropolitana (59mila tonnellate di fanghi prodotti nel 2018, destinati all'agricoltura e a vettore energetico a cui si aggiungono 16.311 tonnellate di fertilizzanti, con ricorso marginale allo smaltimento in discarica). Viene anche dato spazio alle innovazioni in termini di riutilizzo e recupero dei fanghi: sperimentazione della produzione di fertilizzanti in linea nel depuratore di Nosedo, sperimentazione di modalità diverse di combustione dei fanghi anche per il recupero di fosforo dalle ceneri, produzione di biometano nel depuratore di Bresso-Niguarda. "In questo momento stanno crescendo diversi tipi di povertà - ha detto Claudia Sorlini, Vice Presidente Fondazione Cariplo -, che toccano le persone in aspetti fondamentali della loro vita: alimentare, digitale, energetica, culturale. Un primo passo per contrastare la povertà è ridurre gli sprechi e mettere in rete quello che c'è, perché possa essere utile alla comunità, generando anche un riflesso positivo sull'ambiente. Anche il recupero energetico dai rifiuti e la restituzione alla terra dei nutrienti sotto forma di compost sono azioni che rispondono alla logica della circolarità. Fondazione Cariplo sta sostenendo iniziative di contrasto della povertà alimentare e digitale e di difesa dell'ambiente". A questo lavoro hanno contribuito diversi attori pubblici e privati del sistema alimentare della città. Lo studio si è basato su interviste a 40 esperti tra i soggetti chiave del territorio milanese, che operano anche a scala sovralocale e che si occupano a vario titolo di economia circolare. (Com)