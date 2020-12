Legge Bilancio: Buschini (Pd), bene fondi per lavoratori aree di crisi Frosinone e Rieti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'approvazione dalla commissione Bilancio alla Camera dei deputati dell'emendamento che stanzia i fondi per le aree di crisi complessa Frosinone e Rieti arrivano belle notizie per il nostro territorio". Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini (Pd). "Sono state accolte, infatti, tutte le richieste della Regione Lazio per dare risposte ai lavoratori e garantire stanziamenti per la copertura degli ammortizzatori sociali fino a gennaio 2021 - aggiunge Buschini -. Si tratta - spiega - di oltre mille lavoratori per la provincia di Frosinone e circa trecento per Rieti: per loro una risposta concreta vista la grande incertezza dei mesi scorsi. Ora avanti, insieme, per mettere in campo politiche attive per il lavoro e garantire un futuro agli ex dipendenti". (Com)