Legge Bilancio: Di Muro (Lega), approvato emendamento per sostegno comuni frontiera

- E' stato accolto l'emendamento alla legge di Bilancio "a mia prima firma, a sostegno dei comuni di frontiera maggiormente colpiti dall'immigrazione clandestina". Lo annuncia il deputato della Lega Flavio Di Muro. "Cinque milioni di euro - spiega in una nota - non risolvono il problema della gestione disastrosa dei flussi, peraltro aumentati a dismisura negli ultimi mesi. In ogni caso, è un segnale concreto per i comuni più in difficoltà, fermo restando che la soluzione migliore è e resta quella di fermare gli sbarchi".(com)