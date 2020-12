Roma: controlli anti Covid, 180 persone identificate e una sanzionata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 180 le persone identificate di cui 1 sanzionata per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale previsti per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Mentre sono stati controllati circa 30 esercizi commerciali e soltanto uno di essi è stato sanzionato amministrativamente. Questo l'esito dei controlli anti Covid nella giornata di ieri a Roma, con le forze dell'ordine che hanno rilevato anche una costante presenza di persone proprio nelle zone delle shopping ma comunque ordinata e fluida. I controlli e i servisti anti assembramento nella Capitale della polizia di Stato unitamente al corpo di polizia Roma Capitale, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza nonché con la collaborazione di volontari della Protezione civile proseguono anche oggi. L'obiettivo sarà, come nei giorni scorsi, una sensibile riduzione di formazioni di assembramenti nelle vie dello shopping e il rispetto del distanziamento e dell'uso dei dispositivi di protezione individuale richiesti. (Rer)