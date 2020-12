Libia: Siracusano (FI), gioia incontenibile per rientro pescatori a Mazara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 18 pescatori di Mazara del Vallo, liberati due giorni fa dopo 108 giorni di prigionia in Libia, "sono finalmente in Italia". Lo afferma, in una nota, Matilde Siracusano, deputata siciliana di Forza Italia. "Una gioia incontenibile per le famiglie, per la cittadina trapanese, per la Sicilia, per la comunità nazionale, per tutti noi che in questi mesi abbiamo seguito questa delicata vicenda - commenta la parlamentare -. Stamattina sono a Mazara del Vallo, con il presidente dell'Assemblea regionale Gianfranco Miccichè, con il coordinatore di Forza Italia a Trapani Toni Scilla, con tanti altri rappresentanti delle istituzioni e con tanti cittadini per salutare, commossi, il ritorno a casa dei nostri pescatori. Finalmente, nonostante i ritardi del governo, è finito un incubo. Da oggi, per tutti loro, ha inizio una nuova vita".(Com)