India: premier Modi in visita a sorpresa a un tempio Sikh di Nuova Delhi

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha effettuato oggi una visita a sorpresa in un tempio Sikh di Nuova Delhi, il Gurudwara Rakab Ganj Sahib, inginocchiandosi in segno di rispetto e prestandosi a fotografie con i fedeli in un momento in cui la comunità Sikh è protagonista delle forti proteste contro la riforma agraria approvata a settembre. Lo riportano i media locali, ricordando come finora almeno 25 manifestanti hanno perso la vita durante le proteste, alcune a causa del freddo intenso di questi giorni. Il tempio si trova nei pressi del Parlamento ed è il luogo in cui è stato cremato il guru Sikh Teg Bahadur. “Mi sento enormemente onorato”, ha scritto successivamente su Twitter Modi, elogiato da alcuni colleghi di partito per aver visitato il tempio “come una persona comune, senza restrizioni”. La maggior parte degli agricoltori in protesta in queste settimane provengono da due Stati a forte maggioranza Sikh, Punjab e Haryana. I manifestanti hanno bloccato le autostrade che portano alla capitale e hanno chiesto al governo di ritirare le tre leggi al centro della disputa. (segue) (Inn)