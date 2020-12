India: premier Modi in visita a sorpresa a un tempio Sikh di Nuova Delhi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo dicembre ci sono state cinque tornate di colloqui ma le discussioni non sono servite a raggiungere un accordo. L’8 dicembre c’è stato anche uno sciopero. Gli agricoltori continuano a chiedere al governo di ritirare del tutto la riforma agricola approvata lo scorso settembre. Le leggi contestate permettono agli agricoltori di vendere i loro prodotti al mercato libero, incluse le catene di supermercati, senza dover passare dalle organizzazioni statali che garantiscono un prezzo minimo. Secondo i manifestanti, in questo modo i coltivatori perderanno potere contrattuale e diventeranno vulnerabili allo sfruttamento da parte delle grandi corporazioni: le principali aziende del settore li costringeranno ad abbassare i prezzi. Secondo l’esecutivo, invece, saranno ridotte le barriere interstatali e sarà creato un mercato agricolo unico e ciò permetterà agli agricoltori di ridurre i rischi e i costi della commercializzazione e di attrarre investimenti. Il governo insiste sul fatto che i cambiamenti apportati sono necessari ad assicurare un futuro a lungo termine a un settore che resta di fondamentale importanza per l’economia nazionale. L’esecutivo, inoltre, assicura il mantenimento del sostegno ai prezzi. (segue) (Inn)