India: premier Modi in visita a sorpresa a un tempio Sikh di Nuova Delhi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sostegno dei coltivatori si sono espressi diversi partiti, a cominciare dal Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione in India, e dal Partito dell’uomo comune (Aap), al governo a Nuova Delhi. Nella maggioranza il partito sikh Shiromani Akali Dal (Sad) ha ritirato la sua unica ministra, Harsimrat Kaur Badal, che aveva il portafoglio dell’Industria della trasformazione alimentare. La protesta ha avuto anche un’eco in due paesi con importanti comunità indiane: il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, ha definito la situazione “preoccupante” e il suo ambasciatore in India è stato convocato dal ministero degli Esteri di Nuova Delhi; inoltre, secondo l’agenzia di stampa indiana “Asian News International” (“Ani”), 26 parlamentari del Regno Unito, principalmente del Labour, hanno scritto al ministro degli Esteri, Dominic Raab, per chiedergli di parlare della questione col governo indiano. (segue) (Inn)