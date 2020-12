Legge Bilancio: Navarra (Pd), bene fondo approvvigionamento idrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la nuova legge di Bilancio, in esame in commissione a Montecitorio, è stato istituito un fondo di 4,5 milioni di euro per il triennio 2021-2023 per sostenere l’approvvigionamento idrico nelle isole minori con popolazione inferiore si 15 mila abitanti. A questo si aggiunge un ulteriore fondo di 1,5 milioni di euro per il triennio 2021-2023 per l’attrazione degli investimenti nelle isole minori. "L’emendamento da me sostenuto ha un duplice obbiettivo - spiega il deputato democratico Pietro Navarra -: assicurare un servizio fondamentale come la fornitura di acqua potabile ai cittadini senza appesantire finanziariamente i bilanci comunali o accrescere il costo di fornitura per i cittadini e ridurre lo svantaggio competitivo degli insediamenti produttivi che operano nelle isole minori. In attesa di una legge di riordino della normativa generale, sono certo che questi interventi rappresentino una boccata di ossigeno per i cittadini e le imprese che vivono e operano nelle isole minori". (com)