Diritti umani: Azione, Fico acceleri iter per commissione

- "Invitiamo il presidente della Camera, dove un progetto di legge sull'istituzione di un organismo nazionale indipendente sui diritti umani è arenato in commissione, a rispettare le promesse e a riavviare subito l'iter parlamentare con l'obiettivo di portare il provvedimento in Aula entro la fine di gennaio". Lo afferma, in una nota, Barbara Pontecorvo, responsabile Diritti umani e discriminazioni di Azione. "Aderiamo convintamente alla petizione di +Europa per l'istituzione di una commissione nazionale indipendente sui diritti umani (https://partecipa.piueuropa.eu/commissione_diritti_umani) - continua Pontecorvo - perché sono passati 27 anni da quando l'Italia ha votato la risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che la impegnava a costituirla. La lentezza con cui il Parlamento integra nell'ordinamento nazionale gli impegni presi a livello internazionale - conclude l'esponente di Azione - rappresenta un danno alla credibilità e all'autorevolezza del nostro paese, soprattutto quando questi impegni riguardano le libertà fondamentali e i diritti umani, particolarmente esposti in questo momento di crisi". (com)