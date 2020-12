Serbia: presidente Vucic inaugura nuovo ospedale Covid a Krusevac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha inaugurato oggi a Krusevac un nuovo ospedale dedicato ai pazienti Covid-19 con una capacità di 500 posti letto. "L'ospedale di Krusevac è un monumento del futuro e parlerà delle azioni che abbiamo intrapreso in breve tempo, in un momento difficile per la nostra gente", ha dichiarato Vucic parlando ai giornalisti. Secondo quanto spiegato, la capacità dell'unità di terapia intensiva del nuovo ospedale Covid è di 150 posti mentre 350 sono quelli semi-intensivi. Vucic ha sottolineato anche la buona tenuta economica della Serbia, nonostante la pandemia. Secondo il presidente, il 2020 dovrebbe finire per la Serbia con 2,9 miliardi di euro di investimenti diretti esteri, che rappresentano il 63 per cento del valore totale nei Balcani occidentali. (Seb)