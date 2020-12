Legge Bilancio: Battilocchio (FI), bene i 5 milioni per città portuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In una legge fatta più da ombre che da luci, come deputato del territorio di Civitavecchia, saluto con favore e soddisfazione l'approvazione in commissione Bilancio dell'emendamento di Forza Italia, a prima firma della collega Siracusano, per le città portuali". Lo sottolinea, in una nota, il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio. "In particolare - prosegue - si prevede un ristoro di 5 milioni di euro per le città che hanno avuto un impatto negativo dal crollo del settore croceristico. Si terrà conto del numero dei croceristi del 2019 nei criteri di ripartizione e, mi auguro, questa misura specifica per le città verrà ulteriormente rafforzata nei prossimi mesi. Il governo, anche attraverso impegni presi con vari ordini del giorno da me presentati, ha riconosciuto la specificità della situazione di Civitavecchia (primo porto italiano per le crociere e secondo in Europa) e del suo comprensorio e sono state già stanziate risorse in particolare per la portualita' in precedenti provvedimenti. Ora arriva un segnale direttamente per le città portuali. Continueremo a batterci in questa direzione". (Com)