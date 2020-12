Legge Bilancio: Vianello (M5s), via libera a emendamento per aree marine protette isole Cheradi e Mar Piccolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all'approvazione in commissione Bilancio "di un emendamento a mia prima firma, diventa legge la possibilità di istituire a Taranto l'Area marina protetta (o le aree marine protette) delle Isole Cheradi e del mar Piccolo, un desiderio legittimo di cui se ne parla da 40 anni ma che mai prima d'ora aveva compiuto passi decisivi. Ringrazio pertanto il ministero dell'Ambiente che ha accolto l'emendamento da me proposto". Lo rende noto il deputato tarantino del Movimento 5 stelle Giovanni Vianello, membro della commissione Ambiente della Camera. "L'importante approvazione dell'emendamento - spiega il deputato - permette già da ora che le predette aree diventino 'area marina di reperimento'. Una volta avviato l'iter istruttorio dell'area marina di reperimento, essa viene considerata come 'area marina protetta di prossima istituzione, il percorso terminerà con il decreto ministeriale di definitiva istituzione della Amp. Ho voluto poi prevedere la possibilità di istituire anche separatamente le due zone di mare, affinché già da ora la futura destinazione d'uso del mar Piccolo possa essere quella di un'area protetta ma anche che questo possa avvenire dopo le bonifiche previste. Mentre per la zona di mare prospiciente le Isole Cheradi che si affaccia sul Golfo di Taranto può iniziare già da subito l'iter per l'effettiva istituzione". "Il percorso per la tutela e la valorizzazione dei mari di Taranto mi ha visto impegnato come promotore sin dall'inizio della legislatura, come già testimonia l'approvazione unanime nel 2019 delle commissioni Ambiente e Attività produttive alla mia risoluzione", ricorda Vianello, che conclude: "Avere un'area marina protetta significherebbe per Taranto la promozione del turismo sostenibile, la valorizzazione e protezione delle bellezze naturali del territorio e il contrasto alla pesca di frodo, che nonostante le azioni della Guardia costiera locale rimane un fenomeno molto diffuso. Dobbiamo proteggere i preziosi habitat marini e le specie che vi soggiornano periodicamente o in maniera stanziale, quali ad esempio i cetacei, i delfini, le tartarughe e cavallucci marini che trovano nei mari di Taranto una presenza unica dell'intero Mediterraneo". (Com)