Italia-Francia: costituzione di una "squadra mista" di polizia, parte da Ventimiglia il progetto pilota

Parte da Ventimiglia e più precisamente dalla polizia di frontiera, la costituzione di una "quadra mista" italo francese, nata da intenti condivisi tra i ministri dell'Interno italiano e francese e la cui organizzazione progettuale è curata da un gruppo di lavoro ad hoc, delle rispettive direzioni centrali, con il supporto delle direzioni zonali e dei settori. Lo riferisce un comunicato stampa. La squadra mista il cui organico a regime sarà composto da 12 operatori della polizia di frontiera italiana e 12 dalla P.A.F. francese, trova fondamento giuridico negli Accordi di Schengen, negli Accordi di Chambéry, nel Comitato Misto, nonché nel Regolamento d'Impiego firmato dai Capi della Polizia dei due Stati il 19/03/2019 e nel Protocollo Operativo locale, firmato dai Dirigenti della Polizia di Frontiera della provincia di Imperia e del Dipartimento delle Alpi Marittime alla presenza dei Prefetti di Imperia e Nizza il 19/07/2019. A tale proposito, nella mattinata di giovedì 10 dicembre – in video conferenza - il Direttore del Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri - dr.ssa Irene Tittoni ed il Vice Direttore Centrale della Police aux Frontières - M. Bernard Frahi, alla presenza dei Direttori Zonali italiano e francese dr. Giuseppe Peritore E e dr.ssa Christine Nercessien, nonché dei Dirigenti del Settore di Ventimiglia – dr. Martino Santacroce e del Dipartimento Pag delle Alpi Marittime – dr.ssa Emmanuelle Joubert, hanno aperto la fase sperimentale della Squadra Mista - un dispositivo operativo permanente che assicurerà la sorveglianza transfrontaliera sulla frontiera terrestre tra il dipartimento delle Alpi Marittime e la Provincia di Imperia, da una parte e dall'altra della frontiera, per dare supporto agli altri servizi della polizia francese ed italiana che già operano nell'ambito del contrasto all'immigrazione clandestina.