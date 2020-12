Italia-Francia: costituzione di una "squadra mista" di polizia, parte da Ventimiglia il progetto pilota (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo di lavoro ha cosi introdotto il primo appuntamento per il personale operante nell’ambito di questo dispositivo comune, ovvero la sessione formativa congiunta, che si è tenuta subito a seguire attraverso la proiezione di presentazioni in power point. Temi trattati: i vari aspetti del servizio e, in modo esaustivo, la normativa italiana e francese sulla legittima difesa e l’uso legittimo delle armi.Analoghi argomenti sono stati trattatti dalla parte francese secondo la loro prospettiva, significando che alla formazione hanno partecipato 6 operatori italiani e 6 operatori francesi. Lunedì 14 dicembre si è dunque svolto il primo servizio operativo della Squadra Mista programmato sul turno 13/19. I componenti italiani e francesi si sono preliminarmente incontrati presso un locale della PAF di Pont Saint Louis (F), temporaneamente individuato quale sede della Squadra Mista , in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione dei locali da adibire in via definitiva.Il primo pattugliamento congiunto si è svolto in ambito autostradale, con itinerario Ventimiglia - La Turbie con soste presso le uscite di Menton e Roquebrune. (segue) (Com)