Italia-Francia: costituzione di una "squadra mista" di polizia, parte da Ventimiglia il progetto pilota (3)

- Nella fase sperimentale, il neo costituito organismo svolgerà l’attività di pattugliamento congiunto ed opererà nel quadrante 13/19, lungo entrambe le direttrici (dall’Italia verso la Francia e viceversa) mentre i servizi vengono svolti in determinati luoghi scelti in base dell’analisi del rischio contingente, ovvero tenendo conto dei dati oggettivi relativi alle dinamiche migratorie ed al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, valutate dai Dirigenti del Settore di Ventimiglia e della Direzione Dipartimentale P.A.F. delle Alpi Marittime, a cui spetta la direzione della Squadra Mista . Come convenuto, il comando strategico della Squadra Mista è affidato ai Dirigenti del Settore di Ventimiglia e del Dipartimento PAF delle Alpi Marittime in maniera congiunta i quali concorderanno e programmeranno le attività, fermo restando che il coordinamento operativo sarà affidato ad un referente qualificato per ciascuna Parte, responsabile dei servizi sulla base della competenza territoriale. Per quanto riguarda l’equipaggiamento dedicato alla Squadra Mista, la Zona Telecomunicazioni di Genova ha messo a disposizione 2 tablet, 2 telefoni cellulari e 4 radiotrasmittenti e la Squadra avrà un’autovettura con colori d’istituto. L’avvio della fase sperimentale, che avrà la durata di 6 mesi, è quindi iniziata lunedi 14 con il primo servizio di pattugliamento congiunto, effettuato da 6 operatori, tre italiani e tre francesi, che hanno operato in uniforme con turno 13/19 -, a bordo dei rispettivi veicoli con colori d’Istituto. Durante la prima settimana di sperimentazione i servizi saranno svolti alternativamente in ambito autostradale ed in ambito ferroviario: (segue) (Com)